В Адыгее площадь садов плодовых деревьев увеличат до 4,5 тыс. га

Партнерский Адыгея

Распечатать

  • © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com
    © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com

В 2022 году в Адыгее заложат 275 га садов многолетних плодовых деревьев, общая площадь насаждений составит около 4,5 тыс. га

Общая площадь плодовых насаждений в Адыгее — более 4,2 га, половина из них — яблоневые сады, в основном интенсивного типа (около 2 тыс. га). В этом году в республике планируют заложить 275 га садов многолетних плодовых деревьев, в том числе 116 га интенсивного типа️.

Читайте также:

«Флорина», «айдаред», «делишес», «голдстар», «гренни смит», «голден» — эти сорта яблок из Адыгеи в течение длительного периода будут поступать в продажу как в республике, так и в других регионах. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Ожидаем в этом году неплохой урожай. Специалисты прогнозируют, что валовой сбор плодовых и ягодных культур в 2022 году составит 38,66 тыс. тонн. Для сохранности фруктов в хозяйствах уже действуют хранилища общей емкостью 18,1 тыс. тонн. Планируется построить плодохранилища еще на 13 тыс. тонн», — отметил глава республики.

Читайте также:

Он подчеркнул, что в новых экономических условиях видит много возможностей для предприятий Адыгеи, в том числе в агросекторе. По его словам, важно, чтобы они могли оперативно переформатировать свою работу и занять появляющиеся на продовольственном рынке ниши, а власть будет активно содействовать им в этом.

«Поручил минсельхозу республики поддерживать инициативных аграриев Адыгеи, и таких у нас много, постоянно растет число желающих получить гранты на становление и развитие агробизнеса. Нужно использовать все механизмы господдержки, нацеливать аграриев на рентабельные производства и расширение ассортимента выращиваемой продукции. Она пользуется спросом, а в условиях санкционного давления он еще больше вырос», — написал Мурат Кумпилов.

Именно поэтому, как отметил глава региона, появились планы по дальнейшему увеличению посевных площадей.

Как сообщали ранее Юга.ру, рост валового регионального продукта в Адыгее составил 119% за пять лет. За последние три года площадь садов увеличилась на 730 гектаров и составила 4,2 тыс. гектаров. За этот же период на 40% вырос валовой сбор плодово-ягодных культур и составил 35 тыс. тонн. 

Мурат Кумпилов Растениеводство Сельское хозяйство Экономика

Новости

В Краснодарском крае на выходных снова будут идти дожди. Но жара никуда не денется
«Будем жить, как в подземелье». Почему жители Краснодара протестуют против строительства общежития КубГУ рядом с их домами
В парке «Ривьера» в Сочи демонтируют колесо обозрения
Краснодарский край стал третьим в стране по числу ДТП с электросамокатами. Собрали истории из соцсетей
В Краснодаре во второй раз начали достраивать проблемный ЖК «Клубный квартал»
В Краснодаре водитель мотоцикла попала под автобус

Лента новостей

«Секс каждый день — это не любовь, это насилие»
3 августа, 17:05
«Секс каждый день — это не любовь, это насилие»
История краснодарки, которая сбежала от бывшего мужа и борется за детей
В Краснодарском крае на фестивале сварят тонну борща
Вчера, 07:56
В Краснодарском крае на фестивале сварят тонну борща
Для угощения закупили больше 100 кг мяса
Парки Сочи и Краснодара вошли в рейтинг достопримечательностей России
3 августа, 17:07
Парки Сочи и Краснодара вошли в рейтинг достопримечательностей России

Реклама на сайте