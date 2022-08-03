В Адыгее площадь садов плодовых деревьев увеличат до 4,5 тыс. га

В 2022 году в Адыгее заложат 275 га садов многолетних плодовых деревьев, общая площадь насаждений составит около 4,5 тыс. га

Общая площадь плодовых насаждений в Адыгее — более 4,2 га, половина из них — яблоневые сады, в основном интенсивного типа (около 2 тыс. га). В этом году в республике планируют заложить 275 га садов многолетних плодовых деревьев, в том числе 116 га интенсивного типа️.

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«Флорина», «айдаред», «делишес», «голдстар», «гренни смит», «голден» — эти сорта яблок из Адыгеи в течение длительного периода будут поступать в продажу как в республике, так и в других регионах. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Ожидаем в этом году неплохой урожай. Специалисты прогнозируют, что валовой сбор плодовых и ягодных культур в 2022 году составит 38,66 тыс. тонн. Для сохранности фруктов в хозяйствах уже действуют хранилища общей емкостью 18,1 тыс. тонн. Планируется построить плодохранилища еще на 13 тыс. тонн», — отметил глава республики.

Он подчеркнул, что в новых экономических условиях видит много возможностей для предприятий Адыгеи, в том числе в агросекторе. По его словам, важно, чтобы они могли оперативно переформатировать свою работу и занять появляющиеся на продовольственном рынке ниши, а власть будет активно содействовать им в этом.

«Поручил минсельхозу республики поддерживать инициативных аграриев Адыгеи, и таких у нас много, постоянно растет число желающих получить гранты на становление и развитие агробизнеса. Нужно использовать все механизмы господдержки, нацеливать аграриев на рентабельные производства и расширение ассортимента выращиваемой продукции. Она пользуется спросом, а в условиях санкционного давления он еще больше вырос», — написал Мурат Кумпилов.

Именно поэтому, как отметил глава региона, появились планы по дальнейшему увеличению посевных площадей.