В Краснодаре поставят спектакль «Другие люди». В его основе будут реальные человеческие истории

Краснодарский край

Распечатать

  • Один театр © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Один театр © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском «Одном театре» начали реализовывать проект «Поколение искусств»

С помощью театральной терапии будут работать с людьми пожилого возраста. Итогом станет постановка «Другие люди», которая совместит в себе театр и дискуссию молодого поколения со старшим, профессиональную режиссуру с игрой актеров-любителей, соавторство сценаристов и обычных людей. Сюжет будет строиться на поиске понимания друг друга через компромисс и схожие ценности.

«Постановка спектакля пройдет с использованием техники документального театра «вербатим». Уникальность данной работы заключается в том, что сценарный материал будет собран самими участниками проекта — это будут реальные истории людей разных поколений, передающие их жизненную философию и позиционирование себя в социуме, личные истории и найденные ресурсы для преодоления трудностей», — сообщили в пресс-службе «Одного театра».

В создании спектакля могут участвовать дети и подростки в качестве интервьюируемых — нужны истории и ответы на вопросы. Узнать подробности можно, написав сообщение здесь

Проект реализуется совместно с благотворительным фондом «Поколение», который стал победителем «Президентского Фонда Культурных Инициатив». Премьера спектакля запланирована на начало осени.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском театре защитника Отечества 24-25 июня прошли показы нового спектакля «Старший сын» по одноименной пьесе Александра Вампилова к 85-летию автора.

Афиша Краснодара Искусство Краснодар Театры

Новости

Житель Новороссийска судится с Минобороны из-за незаконного призыва в армию
Под Краснодаром волонтеры обнаружили вольеры с измученными дикими животными
В Краснодаре на М-4 «Дон» растянулась многокилометровая пробка
В Краснодаре поставят спектакль «Другие люди». В его основе будут реальные человеческие истории
В Сочи арестовали охранника, который участвовал в массовой драке на пляже
Краснодарский край занял третье место в России в рейтинге качества дорог

Лента новостей

Больше, чем «Парк Галицкого»
Сегодня, 10:55
Больше, чем «Парк Галицкого»
Показываем с воздуха, где в Краснодаре хотят разбить зеленую зону, и рассказываем, что не так с голосованием за ее благоустройство
Сегодня в России стартует распродажа остатков ИКЕА
Вчера, 19:56
Сегодня в России стартует распродажа остатков ИКЕА
Рассказываем, как изменились цены на популярные товары
День отказа от пластиковых пакетов
Вчера, 08:30
День отказа от пластиковых пакетов
Рассказываем, почему пластик не наш главный враг и что еще могут сделать ответственные краснодарцы

Реклама на сайте