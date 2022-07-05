В Краснодаре поставят спектакль «Другие люди». В его основе будут реальные человеческие истории

С помощью театральной терапии будут работать с людьми пожилого возраста. Итогом станет постановка «Другие люди», которая совместит в себе театр и дискуссию молодого поколения со старшим, профессиональную режиссуру с игрой актеров-любителей, соавторство сценаристов и обычных людей. Сюжет будет строиться на поиске понимания друг друга через компромисс и схожие ценности.

«Постановка спектакля пройдет с использованием техники документального театра «вербатим». Уникальность данной работы заключается в том, что сценарный материал будет собран самими участниками проекта — это будут реальные истории людей разных поколений, передающие их жизненную философию и позиционирование себя в социуме, личные истории и найденные ресурсы для преодоления трудностей», — сообщили в пресс-службе «Одного театра».

В создании спектакля могут участвовать дети и подростки в качестве интервьюируемых — нужны истории и ответы на вопросы. Узнать подробности можно, написав сообщение здесь.

Проект реализуется совместно с благотворительным фондом «Поколение», который стал победителем «Президентского Фонда Культурных Инициатив». Премьера спектакля запланирована на начало осени.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском театре защитника Отечества 24-25 июня прошли показы нового спектакля «Старший сын» по одноименной пьесе Александра Вампилова к 85-летию автора.