Каневской элеватор отметил столетие

30 июня одно из ведущих агропромышленных предприятий Кубани — ООО «Каневской элеватор» — отметило вековой юбилей

Каневской элеватор отметил 100-летний юбилей. В начале июля на предприятии кипит работа — начался прием нового урожая, первые 3,5 тыс. тонн уже поступили в хранилище. За свою вековую историю предприятие переживало и взлеты, и падения.

В 1922 году в станице Каневской открыли заготовительный пункт зерна — именно с этого момента началась история одного из старейших предприятий аграрной отрасли на Кубани. В 1929 году построили первый деревянный элеватор, оборудованный железнодорожными путями, складами, весовой и водонапорной башней. В 1942 году К Каневскому району подходили немцы, и элеватор сожгли. В 1965 году в Каневской построили и ввели в эксплуатацию самый крупный на Кубани каменный элеватор емкостью 50 тыс. тонн.

Приемный пункт в 1922 году © Фото из архива ООО «Каневской элеватор», предоставлено пресс-службой ГК «Концерн «Покровский»

На качественно новый уровень развития кубанское предприятие вышло в 2017 году, после включения в состав ГК «Концерн «Покровский» — многопрофильного российского сельскохозяйственного холдинга, объединяющего 22 компании в 17 районах Краснодарского края. Элеваторная группа концерна включает в себя пять профильных предприятий с совокупной мощностью грузооборота 1,6 млн тонн зерна в год. Ведущий проект Каневского элеватора — комбикормовый завод — ежегодно выпускает 120 тыс. тонн полнорационных гранулированных и рассыпных комбикормов.

За четыре года со включения Каневского комбикормового завода в состав группы компаний инвестиции в его модернизацию и развитие составили свыше 60 млн рублей. После капитального ремонта производственную площадку оснастили высокотехнологичным оборудованием и собственной испытательной лабораторией.

Каневской элеватор в 2021 году © Фото из архива ООО «Каневской элеватор», предоставлено пресс-службой ГК «Концерн «Покровский»

«Благодаря стабильным инвестициям в производство и качественной работе коллектива мы с гордостью наблюдаем развитие проекта, рост показателей и, что немаловажно, заслуженные высокие награды. Например, в прошлом году мы приняли участие в первой российской премии за успешное внедрение бережливых инициатив LEAN Pro Forum Awards и стали победителями в номинации «Решение проблемы». Комбикорма, которые мы производим, вошли в топ-100 лучших товаров России, участвовали в конкурсе Минсельхоза РФ «Производство высококачественных кормов и кормовых добавок» и получили золотую, серебряную и бронзовую медали, стали победителями конкурса «Сделано на Кубани», где эксперты отметили уже четыре вида нашей продукции», — рассказала управляющая элеваторной группой ГК «Концерн «Покровский» Любовь Недилько.

В связи с растущим спросом на отечественную продукцию АПК концерн планирует расширить производственные мощности, что позволит обеспечить кубанских сельхозпроизводителей качественными кормами на 100% местного производства. В 2021 году Каневской элеватор запустил в производство новую линейку комбикормов для личных подсобных и фермерских хозяйств, а на 2022 — запланировал открытие собственных магазинов в районах Краснодарского края.