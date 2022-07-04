В центре Краснодара перекроют улицы. Партия «Единая Россия» проводит конференцию

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 5 июля движение автотранспорта ограничат на участках улиц Рашпилевской и Пушкина

Уже 4 июля в 22:00 район улиц Пушкина и Рашпилевской освободят от припаркованных автомобилей. 5 июля с 6 утра перекроют часть центра Краснодара.

«Нельзя будет проехать по ул. им. Пушкина от ул. Рашпилевской до ул. Красной и по ул. Рашпилевской от ул. им. Пушкина до ул. Советской», — рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Проезд будет закрыт до окончания конференции политической партии. 1 этап XXXIV Конференции Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» начнётся завтра утром, время окончания мероприятия не сообщили.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре на четыре дня с 4 по 7 июля изменят маршруты трамваев № 5 и № 8. 

«Единая Россия» Дороги Исторический центр Конференции Краснодар

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