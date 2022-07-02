Геленджикские коммунальщики начали пылесосить пруды и фонтаны
В Геленджике 2 июля коммунальными службами был впервые успешно применен пылесос, предназначенный для очистки водоемов
Коммунальные службы города-курорта Геленджик 2 июля опробовали новую технологию — очистку дня декоративных водоемов при помощи специального пылесоса, сообщает телеграм-канал «Pressa без пресса».
Работники Муниципального предприятия по благоустройству и хозяйственному обеспечению (МУП БХО) успешно очистили дно искусственного пруда с японскими карпами на улице Херсонской. При этом использовался пылесос, собирающий со дна тину и мелкий мусор, не тревожа при этом покой местной фауны.
Попавшая в устройство вода, пройдя фильтр, по другому шлангу тут же возвращается обратно в водоем. При помощи этого устройства с небольшими энергозатратами чистить не только пруды с искусственным дном, но и фонтаны.
Ранее сегодня мы уже писали про Геленджик и воду: обнародовано решение суда, которое возвращает частное водохранилище рядом с Дивноморским в федеральную собственность.