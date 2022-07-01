В первые выходные июля на Кубани будет жарко и ветрено

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

2 и 3 июля в Краснодарском крае обещают жару больше +30 °C, в Анапе и Геленджике усиление ветра, в Туапсе — кратковременный дождь

На Кубани в первые выходные июля в основном без осадков. Синоптики краевого Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды обещают дожди в горных районах края. Дождь будет недолгий, но с грозой. Температура воздуха на юго-востоке края, это Лабинский, Мостовской, Отрадненский районы до +30 °C; в горах до +24 °C. Кратковременный дождь и гроза пройдет и в Туапсинском районе.

На Черноморском побережье в Анапе и Геленджике порывы ветра до 18 — 20 м/с. Температура воздуха до +31°. Температура воды в Чёрном море  +22-23 °С. Азовское море прогрелось чуть лучше, в районе Приморско-Ахтарска до +24 °С. 

В Краснодаре без осадков, малооблачно, местами порывы метра до 9 м/с. Температура воздуха до +29 °С. Из-за высокой температуры 29 июня в городе ввели противопожарный режим. Краснодарцам запретили гулять в лесу и разжигать костры.

Анапа Геленджик Краснодар Пляжи Погода Черное море

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