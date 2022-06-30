В Краснодаре открылась выставка, посвященная Средневековью

Краснодарский край

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  • Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском музее Фелицына 27 июня открылась выставка «Русь средневековая. Суровая красота»

Экспозиция охватывает период IX-XII веков. Представлена коллекция военно-исторического клуба «Гуллинбурсти», а также фонда музея-заповедника. Среди экспонатов — холодное оружие, посуда, предметы быта и ремесел, ювелирные изделия, одежда и многое другое.

Выставка интерактивная, посетители смогут примерить шлем, расположиться в походном шатре и поиграть в древнерусскую игру «Тавлеи».

Экспозиция будет работать до 15 ноября по адресу улица Гимназическая, 67. Стоимость билетов от 200 до 300 рублей. Возрастное ограничение 6+.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко доступна персональная экспозиция Руслана Тугуза «Присутствие неизвестного». В музее-заповеднике имени Фелицына работает выставка Михаила Смаглюка «АЧТОКАК», там представлены его ювелирные работы за 30 лет. В краевом выставочном зале можно увидеть скульптуры Алексея Кашанова из серии «Пластика стали».

С 26 июня в кофейне «Чехов» работает персональная выставка Дмитрия Гаюна Fables. Представлено 18 работ в технике масляной и акриловой живописи.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар Музеи

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