В Краснодаре открылась выставка, посвященная Средневековью

Экспозиция охватывает период IX-XII веков. Представлена коллекция военно-исторического клуба «Гуллинбурсти», а также фонда музея-заповедника. Среди экспонатов — холодное оружие, посуда, предметы быта и ремесел, ювелирные изделия, одежда и многое другое.

Выставка интерактивная, посетители смогут примерить шлем, расположиться в походном шатре и поиграть в древнерусскую игру «Тавлеи».

Экспозиция будет работать до 15 ноября по адресу улица Гимназическая, 67. Стоимость билетов от 200 до 300 рублей. Возрастное ограничение 6+.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко доступна персональная экспозиция Руслана Тугуза «Присутствие неизвестного». В музее-заповеднике имени Фелицына работает выставка Михаила Смаглюка «АЧТОКАК», там представлены его ювелирные работы за 30 лет. В краевом выставочном зале можно увидеть скульптуры Алексея Кашанова из серии «Пластика стали».

С 26 июня в кофейне «Чехов» работает персональная выставка Дмитрия Гаюна Fables. Представлено 18 работ в технике масляной и акриловой живописи.