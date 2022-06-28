В Анапе запретили плавать на надувных матрасах — из-за сильного ветра

Краснодарский край

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  • Центральный пляж Анапы © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Центральный пляж Анапы © Фото Антона Быкова, Юга.ру

28 июня в Анапе запретили выходить в море на катамаранах, а также плавать на надувных матрасах. На курорте подул сильный ветер

Как сообщили корреспонденту Юга.ру в администрации Анапы, причина запрета — усиление отжимного северо-восточного ветра. На курорте, как и на всей территории края 28 июня действует штормовое предупреждение. На официальных пляжах города спасатели контролируют, чтобы в море не купались на надувных кругах и матрасах. Ветром может отнести плавсредство далеко от берега. 

Также в ГУ МЧС сообщили, что на участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей в море. Синоптики прогнозируют дожди на побережье вплоть до 4 июля.     

Анапа Курорты и туризм отдых Черное море

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