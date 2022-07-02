В Краснодаре откроется выставка «Что происходит с миром?»

Краснодарский край

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  • Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском краевом выставочном зале 2 июля открылась выставка живописи, графики, скульптуры и арт-объектов группы ArtLumen «Что происходит с миром?»

Проект включает более 60 произведений, созданных в течение нескольких последних лет — живопись Алексея Апиша, металлическую скульптуру Алексея «Панкрата» Кашанова, фантазийные абстракции Василия Карпенко, сатирические арт-объекты Александра Душевного и одежду Сандры Демиденко.

Как сообщили в пресс-службе выставочного зала, посетители смогут увидеть «произведения искусства, транслирующие реальность через восприятие художников».

Официальное открытие экспозиции состоится 3 июля в 18:00. На эту дату запланированы музыкальное шоу и перформанс, в ходе которого художники создадут на глазах у посетителей новую картину.

Выставка будет работать до 24 июля по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов от 50 до 100 рублей. Возрастное ограничение 12+.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар Музеи

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