В Краснодарском крае будут идти дожди до 4 июля

На Кубани сохраняется штормовое предупреждение, но ливни и грозы будут идти уже не везде

На Черноморском побережье до конца недели будут идти дожди с грозами. Затяжных ливней синоптики уже не прогнозируют, но обещают кратковременные дожди, возможно, с градом. Как уточняют в Краснодарском Центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, осадки по краю будут распределяться неравномерно.

В северной части Кубани: в Кущевском, Крыловском, Ленинградском, Староминском районах существенных осадков не ждут. По югу края будут проходить фронтальные разделы. В Темрюке, Анапе, Новороссийске и Сочи будут идти локальные дожди и грозы. В предгорных и горных районах: Отрадненском, Мостовском, Апшеронском возможны сильные дожди.



В Краснодаре 28-29 июня кратковременные дожди, облачно, температура воздуха днём + 27°C. Средняя температура воздуха по краю + 26°C, на Черноморском побережье + 29°C.

Ранее Юга.ру писали, что до конца суток 28 июня в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение.