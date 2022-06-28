В Краснодарском крае будут идти дожди до 4 июля

Краснодарский край

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  • Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани сохраняется штормовое предупреждение, но ливни и грозы будут идти уже не везде

На Черноморском побережье до конца недели будут идти дожди с грозами. Затяжных ливней синоптики уже не прогнозируют, но обещают кратковременные дожди, возможно, с градом. Как уточняют в Краснодарском Центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, осадки по краю будут распределяться неравномерно.

В северной части Кубани: в Кущевском, Крыловском, Ленинградском, Староминском районах существенных осадков не ждут.  По югу края будут проходить фронтальные разделы. В Темрюке, Анапе, Новороссийске и Сочи будут идти локальные дожди и грозы. В предгорных и горных районах: Отрадненском, Мостовском, Апшеронском возможны сильные дожди. 


В Краснодаре 28-29 июня кратковременные дожди, облачно, температура воздуха днём + 27°C.  Средняя температура воздуха по краю + 26°C, на Черноморском побережье + 29°C.

Ранее Юга.ру писали, что до конца суток 28 июня в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение.

Краснодар Погода Сочи Штормовые предупреждения

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В Краснодарском крае будут идти дожди до 4 июля
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