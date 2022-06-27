В станице Тбилисской прошел общерайонный выпускной бал

Краснодарский край

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  • © Фото Татьяны Давидчик, предоставлено пресс-службой Тбилисского района
    © Фото Татьяны Давидчик, предоставлено пресс-службой Тбилисского района

24 июня 2022 года в станице Тбилисской на главной площади провели бал для 184 выпускников районных школ

Мероприятие открыло торжественное шествие выпускников. Нарядные девушки, элегантные юноши, радостные учителя проследовали к площади районного Дома культуры.

  • © Фото Татьяны Давидчик, предоставлено пресс-службой Тбилисского района
    © Фото Татьяны Давидчик, предоставлено пресс-службой Тбилисского района

С напутственным словом к выпускникам обратились депутат Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Зюзин и глава Тбилисского района Евгений Ильин. Много теплых пожеланий звучало от учителей и родителей.

  • © Фото Татьяны Давидчик, предоставлено пресс-службой Тбилисского района
    © Фото Татьяны Давидчик, предоставлено пресс-службой Тбилисского района

Выпускникам, добившимся высоких результатов в учебе, Евгений Ильин вручил медали «За особые успехи в учении». Также он поблагодарил ребят, которые достигли особых успехов в спорте, в развитии патриотического и волонтерского движений.

  • © Фото Татьяны Давидчик, предоставлено пресс-службой Тбилисского района
    © Фото Татьяны Давидчик, предоставлено пресс-службой Тбилисского района

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Затем всех ждала праздничная дискотека. Для тбилисских выпускников выступили артисты районного Дома культуры, Тбилисского культурно-досугового центра и музыкальная кавер-группа Men's Band из Новороссийска. В завершении вечера небо озарил красочный фейерверк.

Как писали ранее Юга.ру, в станице Тбилисской приступили к капитальному ремонту клуба.

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