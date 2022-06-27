В сочинском нацпарке из-за ливней пострадало несколько туристических объектов

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Из-за непогоды 23 и 24 июня на территории нацпарка Сочи размыло и затопило территории Лазаревского и Головинского участковых лесничеств

Пресс-служба Сочинского национального парка сообщила, что в результате дождей и подъема уровня воды в реках затопило территорию Головинского участкового лесничества, гаража нацпарка и части дороги к деревообрабатывающему цеху в поселке Солоники Лазаревского участкового лесничества. На 50% оказались разрушены мосты и элементы благоустройства. Повреждены тропы к туристическим объектам «33 водопада», «Каменный завал», «Водопад Игристый» и «Каньон Прохладный». Сейчас эти объекты закрыты для туристов.

27 июня сотрудники напарка начнут убирать завалы, бревен на туристическом объекте «33 водопада».

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Ранее Юга.ру писали, что в Лазаревском районе Сочи ввели режим ЧС после сильных дождей и подъема уровня рек. Затопленными после шторма оказались 11 населенных пунктов, больше всего пострадал поселок Зубова Щель.

Напомним, что 27 июня из-за дождей в Горячем Ключе, Апшеронском, Мостовском, Лабинском, Крымском, Абинском, Северском районах ожидается подъем уровня воды в реках, местами до неблагоприятных отметок.

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