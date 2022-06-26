Патриарх Кирилл освятил новый собор в Геленджике. 8 лет назад он освещал закладной камень этого собора
Патриарх Кирилл приехал в Геленджик и освятил кафедральный собор апостола Андрея Первозванного
Ранее Юга.ру писали, что в 2014 году в Геленджике начали строить кафедральный собор Андрея Первозванного. Патриарх Кирилл тогда освятил закладной камень кафедрального собора и вручил бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву орден преподобного Сергия Радонежского I степени. Предполагалось, что строительство займет 3-4 года. В 2020 году, по данным пресс-службы администрации Геленджика, в нижнем ярусе Собора Андрея Первозванного состоялась первая служба.
26 июня 2022 года во время официального визита в Новороссийскую епархию патриарх Кирилл освятил кафедральный собор Святого Апостола Андрея Первозванного в Геленджике и провел литургию. Часть верующих, которые не попали в храм, смотрели богослужение в прямом эфире на большом экране на улице, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.
Также патриарх Кирилл встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и вручил ему орден преподобного Андрея Иконописца I степени за внимание к помощи в строительстве собора.
Сам собор находится возле Андреевского парка и рассчитан на 1,5 тыс. человек.
Ранее Юга.ру писали, что 25 июня в Новороссийск приехал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, чтобы освятить храм Святых Петра и Февронии и провести Божественную литургию. Для этого в городе перекрыли часть центра и перенесли запланированный митинг «Экология Новороссийска». Закончив ритуал, патриарх Кирилл поскользнулся на мраморном полу при сходе с кафедры — судя по видео, на полу была вода.