В Краснодаре из-за непогоды на неделю перенесли фестиваль молодежи

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

26 июня в Краснодаре планировали провести фестиваль молодежи, но из-за погодных условий его перенесли на 2 июля

Ранее пресс-служба администрации Краснодара сообщала о планах провести фестиваль в честь Дня молодежи России 26 июня в сквере Дружбы народов. Вечером 25 июня в мэрии сообщили, что фестиваль не состоится, его перенесли на следующие выходные (на 2 июля).

«Это связано с предстоящими погодными условиями, ожидаемым в Краснодаре сильным дождем. Планируется, что фестиваль, посвящённый Дню молодежи, вместо 26 июня состоится 2 июля», — говорится в сообщении мэрии.

Фестиваль хотят провести на прежнем месте и в прежнее время — сквер Дружбы народов с 17:00 до 22:00.  

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае в выходные прогнозируют ливни, на побережье Чёрного моря штормовое объявили предупреждение.

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