В Краснодаре из-за непогоды на неделю перенесли фестиваль молодежи

26 июня в Краснодаре планировали провести фестиваль молодежи, но из-за погодных условий его перенесли на 2 июля

Ранее пресс-служба администрации Краснодара сообщала о планах провести фестиваль в честь Дня молодежи России 26 июня в сквере Дружбы народов. Вечером 25 июня в мэрии сообщили, что фестиваль не состоится, его перенесли на следующие выходные (на 2 июля).

«Это связано с предстоящими погодными условиями, ожидаемым в Краснодаре сильным дождем. Планируется, что фестиваль, посвящённый Дню молодежи, вместо 26 июня состоится 2 июля», — говорится в сообщении мэрии.

Фестиваль хотят провести на прежнем месте и в прежнее время — сквер Дружбы народов с 17:00 до 22:00.