В парках Краснодара в выходные бесплатно выступит камерный «Премьер-оркестр»

В краснодарских парках «Чистяковская роща» и «Городской сад» 25 и 26 июня состоятся бесплатные концерты под открытым небом камерного «Премьер-оркестра»

В репертуар коллектива войдут произведения грузинского композитора Энри Лолашвили. Он сотрудничает с известными российскими кинорежиссерами — Сергеем Соловьевым, Сергеем Урсуляком, Михаилом Чиаурели и другими. Энри Лолашвили написал музыку к фильмам «Нежный возраст», «Братья Карамазовы», «Статский советник», «Распутин», а также детективному сериалу «Ликвидация».

В субботу концерт пройдет в «Чистяковской роще», в воскресенье в «Городском саду». Начало в 19:00.

Эти выступления оркестра станут завершающими, коллектив отправится в отпуск. Концерты возобновятся 20 августа и продолжатся до конца сентября.

Летние выступления под открытым небом проходят в Краснодаре с 2010 года. Перед жителями и гостями города в разное время выступали ансамбль «Благовест» и коллективы творческого объединения «Премьера».

Как писали Юга.ру, в краснодарском отеле Congress 26 июня состоится концерт известного гитариста-виртуоза Энвера Измайлова.

Кроме того, в парке «Краснодар» в этот уик-энд бесплатно покажут драму, комедию и мультфильм.