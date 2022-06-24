В Краснодаре пройдет концерт джаз-гитариста Энвера Измайлова

Краснодарский край

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  • © Фото jcomp с сайта ru.freepik.com
    © Фото jcomp с сайта ru.freepik.com

В краснодарском отеле Congress 26 июня состоится концерт известного гитариста-виртуоза Энвера Измайлова

Измайлов — украинский крымско-татарский музыкант, активно продвигающий гитарную технику тэппинг на всем пространстве бывшего Советского Союза. Участвовал в джазовых фестивалях в Латвии, Украине, России, Финляндии, Германии, Норвегии, Франции, Италии, Австрии, Швейцарии, Швеции.

Отель Congress находится по адресу улица Гаврилова 1А. Сбор гостей в 20:00. Вход 2 тыс. рублей. Количество мест ограничено, обязательно бронирование столов по телефону +7 (918) 643-43-00.

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В Краснодаре пройдет концерт джаз-гитариста Энвера Измайлова
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