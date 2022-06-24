В парке «Краснодар» в этот уик-энд бесплатно покажут драму, комедию и мультфильм

В этот уик-энд посетители смогут посмотреть российскую комедию «Завтрак у папы» 2015 года с Юрием Колокольниковым в главной роли. Герою, убежденному холостяку, предстоит познакомиться со своей 10-летей дочерью. Кинопоказ пройдет 24 июня в 20:00.

В субботу 25 июня в 20:00 покажут классическую черно-белую драму «Место под солнцем» 1951 года, основанную на романе Теодора Драйзера «Американская трагедия». Главный герой из сельской глуши приезжает в большой город и устраивается работать на фабрику по производству купальников. Начальник выдвигает единственное условие — никаких романов с женским персоналом. Главные роли исполнили Монтгомери Клифт, Шелли Уинтерс и Элизабет Тейлор.

В воскресенье 26 июня в 19:00 пройдет показ канадского полнометражного мультфильма «Реальная белка» 2014 года. Злюк и Бадди решают обокрасть тележку с орехами. К ним присоединяется команда других зверей парка.

В официальном аккаунте парка уточнили, что кинопоказы может бесплатно посетить любой желающий.

Как писали Юга.ру, в краснодарском культурном кластере «Колос» 23-25 июня проходят показы фильмов-победителей международного фестиваля короткометражек Moscow Shorts.

Кроме того, подготовили обзор фильмов, которые стартовали в кинопрокате 23 июня.