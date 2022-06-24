На детское питание в пришкольных лагерях Кубани дополнительно выделят 32,5 млн рублей

В Краснодарском крае на идексацию стоимости питания детей в пришкольных лагерях из краевого бюджета выделят 32,5 млн рублей

23 июня депутаты ЗСК утвердили законопроект о выделении из краевого бюджета средств на индексацию стоимости питания детей в пришкольных лагерях.

Документ разработали для уточнения порядка определения стоимости питания и ее ежегодной индексации (корректировки на индекс потребительских цен на продукты). В 2022 году финансирование детского питания в пришкольных лагерях увеличат на 32,5 млн рублей.

«В детских пришкольных лагерях в разгаре очередной сезон. Все мы хотим, чтобы это лето осталось для ребят ярким и счастливым воспоминанием. Их отдых должен быть полноценным, а еда — сытной и полезной для здоровья. Питание детей не должно зависеть от того, как складывается уровень цен на продукты, и поэтому мы меняем порядок расчёта субвенций муниципалитетам на эти цели», — прокомментировал принятый закон председатель ЗСК Юрий Бурлачко.