Участок трассы М-4 «Дон» под Ростовом на год закроют для проезда. Рассказываем про пути объезда

С 15 июля в Ростовской области закроют на ремонт путепровод на 1087-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Есть два варианта объезда

В середине июля начнут ремонт путепровода на 1087-м километре М-4 «Дон» в городском округе Батайск Ростовской области. До окончания работ движение по путепроводу будет перекрыто. Как сообщили в « Автодоре » , у автолюбителей есть два варианта объезда:

«Просим водителей заранее планировать маршруты поездок, быть внимательными в пути и соблюдать требования дорожных знаков», — отмечают в Автодоре.

Во время ремонта на мосту полностью заменят дорожное полотно, деформационные швы, выполнят работы по устройству новой системы водоотведения, восстановлению бетонных поверхностей балок пролетных строений, опор и конусов. Завершить ремонт планируют в третьем квартале 2023 года.

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