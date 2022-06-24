Участок трассы М-4 «Дон» под Ростовом на год закроют для проезда. Рассказываем про пути объезда
С 15 июля в Ростовской области закроют на ремонт путепровод на 1087-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Есть два варианта объезда
В середине июля начнут ремонт путепровода на 1087-м километре М-4 «Дон» в городском округе Батайск Ростовской области. До окончания работ движение по путепроводу будет перекрыто. Как сообщили в «Автодоре», у автолюбителей есть два варианта объезда:
- развязка Койсугская — Залесье на 1090-м км, следуя в сторону Аксая,
- Сальское кольцо на 1085-м км трассы при движении в сторону Краснодара.
«Просим водителей заранее планировать маршруты поездок, быть внимательными в пути и соблюдать требования дорожных знаков», — отмечают в Автодоре.
Во время ремонта на мосту полностью заменят дорожное полотно, деформационные швы, выполнят работы по устройству новой системы водоотведения, восстановлению бетонных поверхностей балок пролетных строений, опор и конусов. Завершить ремонт планируют в третьем квартале 2023 года.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре на четыре месяца изменят маршруты автобусов и одного троллейбуса, а также изменится маршрут двух трамваев.