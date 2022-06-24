Участок трассы М-4 «Дон» под Ростовом на год закроют для проезда. Рассказываем про пути объезда

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

С 15 июля в Ростовской области закроют на ремонт путепровод на 1087-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Есть два варианта объезда

В середине июля начнут ремонт путепровода на 1087-м километре М-4 «Дон» в городском округе Батайск Ростовской области.  До окончания работ  движение по путепроводу будет перекрыто. Как сообщили в «Автодоре», у автолюбителей есть два варианта объезда: 

  • развязка Койсугская — Залесье на 1090-м км, следуя в сторону Аксая, 
  • Сальское кольцо на 1085-м км трассы при движении в сторону Краснодара.
  • © Схема объезда предоставлена «Автодором»
    © Схема объезда предоставлена «Автодором»

«Просим водителей заранее планировать маршруты поездок, быть внимательными в пути и соблюдать требования дорожных знаков», — отмечают в Автодоре.

Во время ремонта на мосту полностью заменят дорожное полотно, деформационные швы, выполнят работы по устройству новой системы водоотведения, восстановлению бетонных поверхностей балок пролетных строений, опор и конусов. Завершить ремонт планируют в третьем квартале 2023 года.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре на четыре месяца изменят маршруты автобусов и одного троллейбуса, а также изменится маршрут двух трамваев. 

Дороги Ремонт дорог Ростов-на-Дону

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