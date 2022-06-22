В Краснодарском музее имени Коваленко пройдет детский день

Краснодарский край

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  • Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском музее имени Коваленко 26 июня пройдет детский день для ребят 6-10 лет

На занятии участников ждет экскурсия по постоянной экспозиции «Русское искусство XVI-начала XX веков». Она даст детям представление о значении слов «музей» и «коллекция». По словам пресс-службы музея Коваленко, юные посетители познают мир искусства и ценностей, а также создадут экспонаты для собственного музея.

Стоимость билетов: 200 рублей для детей и 150 рублей для сопровождающих. Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (861) 268-49-68.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале работает экспозиция Паоло Мизерини «Солярис». Фотокадры сделаны в маленьких деревнях Рязанской области, на которых посетители увидят реки Ока и Цна, окрестности Вышенского монастыря и многое другое.

Здесь же 23 июня откроется выставка кубанского скульптора Алексея Кашанова «Пластика стали». Мастер работает под творческим псевдонимом Панкрат, превращая куски металла в произведения искусства.

Афиша Краснодара Дети Краснодар Музеи

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