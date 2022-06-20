В Темрюкском районе построили новую линию электропередач

Специалисты проложили более 14 км воздушной линии электропередачи 10 кВ, установили 627 железобетонных опор. Здесь использовали современный самонесущий изолированный провод (СИП) с высокими эксплуатационными характеристиками. У него увеличенная пропускная способность и высокая износостойкость. Такой провод способен обеспечить бесперебойное электроснабжение при неблагоприятных погодных условиях и сильном ветре.

Посёлок Кучугуры находится в Темрюкском районе, на северо-западе Таманского полуострова, на берегу Азовского моря. Официальной датой образования считается 1924 год. Это популярный курорт, так как кроме моря здесь есть грязевые источники (в нескольких километрах находится грязевой вулкан).

Электричество — фактически единственный энергоресурс для местных жителей. В последние годы посёлок активно застраивают, соответственно, растёт спрос на электроэнергию. За последний год здесь подали более 300 заявок на подключение электричества суммарной мощностью 5,5 МВт, а нагрузка на сеть выросла в два раза. Новая линия позволит перераспределить нагрузку и повысить надёжность энергоснабжения в периоды пиковых нагрузок как зимой, так и летом.

Ранее Юга.ру писали, что в 2022 году «Россети Кубань» инвестирует 8 млрд рублей в энергокомплекс Кубани и Адыгеи. Это позволит ввести в эксплуатацию 530 МВА мощности и 490 км новых линий электропередачи. Сейчас энергетики строят новую подстанцию 110 кВ «Южная Озереевка» и 22 км высоковольтных линий электропередачи под Новороссийском. В Краснодаре, пригородах и соседних районах реконструируют девять подстанций с увеличением их мощности на 146 МВА.