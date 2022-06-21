Ростовская область заключила на ПМЭФ-2022 соглашения на 38 млрд рублей

Ростовская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) 14 инвестиционных соглашений на общую сумму 38 млрд рублей — почти вдвое больше, чем годом ранее.

Ростовская область подписала на ПМЭФ-2022 14 инвестиционных соглашений на общую сумму 38 млрд рублей. Среди проектов — производство стройматериалов, возведение объектов газоснабжения и логистических площадей.

«На ПМЭФ-2022 Ростовская область заключила соглашений почти на 38 млрд рублей. Наши партнеры в очередной раз подтвердили, что они готовы заходить в Ростовскую область, они видят в этом интерес. В этой ситуации они видят новые возможности. Правительство области будет обеспечивать им поддержку, создавать условия для успешной реализации проектов», — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Соглашение о строительстве в пойме реки Дон на 22 млрд рублей

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Крупнейшее соглашение область подписала с «ЮгСтройИнвест-Дон» о возведении 13 высоток с парковками, спортивно-развлекательных комплексов, детсадов, школ, поликлиник в пойме реки Дон. Объем инвестиций — 22 млрд рублей . Ожидается, что благодаря проекту в регионе появятся более 2 тыс. рабочих мест. 350 квартир передадут в собственность города под социальные нужды.

Расширение программы газификации

Губернатор Василий Голубев и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подписали дополнение к программе развития газоснабжения и газификации Ростовской области на период 2021-2025 годов, в которую вошли дополнительные объекты газоснабжения с инвестициями в 6,2 млрд рублей .

Действующая программа предполагала создание в области 58 объектов газоснабжения, в том числе реконструкцию пяти и техническое перевооружение четырех газораспределительных станций. Однако Василий Голубев предложил расширить её.

«Программу пополнили еще 65 межпоселковых газопроводов. Их строительство позволит дополнительно газифицировать 130 населенных пунктов в Ростовской области, то есть в полтора раза больше, чем изначально планировалось», — подчеркнул губернатор.

Производство стройматериалов

Регион также подписал соглашение с компанией «Южтехмонтаж» о строительстве в Аксайском районе Ростовской области заводов по производству автоклавного газобетона, железобетонных изделий, тротуарной плитки, металлических конструкций и сооружений. Два из них уже работают в Ростове, их перенесут на новую площадку. Инвестиции в предприятия составят 4 млрд рублей .

Еще один проект по выпуску стройматериалов — расширение мощностей завода ячеистого бетона автоклавного твердения в поселке Кадамовском Октябрьского района. В его вторую очередь инвестор «Комбинат стеновых материалов Кубань-Север» намерен вложить 3 млрд рублей .

«Рад, что руководство компании приняло решение о продолжении инвестирования в свой донской актив. Идут процессы развития Ростова, Ростовской области. Планы до 2030 года, с учетом стратегии развития области, очень приличные — и в промышленном строительстве, и в жилищном. В этом смысле новые мощности по производству проектных компонентов нам необходимы. Это все востребовано на юге России», — прокомментировал соглашение Василий Голубев.

Логистический проект

В копилке Ростовской области и большой логистический проект. Крупнейший на юге России поставщик мяса и мясных полуфабрикатов «ВТД ТД» испытывает недостаток в площадях, поэтому намерен возвести на территории Мясниковского района производственно-логистический комплекс стоимостью 1 млрд рублей .

«Речь идет о возможности переработки, хранения, а также продажи собственной продукции на территории нашего и других регионов ЮФО. К тому же этот объект будет использовать сырье, производимое в том числе в Ростовской области. Это и птица, и индейка, и другое мясо. Так что логистика очень неплохая, она дает возможность обеспечивать качественной продукцией всех жителей Ростовской области», — сказал Василий Голубев.