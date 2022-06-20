Между Горловкой (Донбасс) и Краснодаром запустили рейсовый автобус. Узнали всё про транспортное сообщение с ДНР и ЛНР

Краснодарский край

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  • © Михаил Ступин, ЮГА.ру
    © Михаил Ступин, ЮГА.ру

Министерство транспорта республики ДНР запустило рейсовый автобус Горловка — Краснодар. До этого прямое сообщение было с Донбассом и Луганском

Из Краснодара в Донецк. Согласно данным сайта автовокзалов Краснодарского края, в Донецк из Краснодара прямой автобус до автовокзала «Южный» отправляется каждый день в 20:10. Через 10 часов и 30 минут в 6:40 следующего дня он прибывает в столицу ДНР.  Билет на одного пассажира стоит 1,6 тыс. рублей.

Из Анапы и Краснодара в Луганск. В Луганск тоже можно добраться на рейсовом автобусе. Стартовый сбор пассажиров в Анапе. Отправление в 17:10. В пути больше 15 часов. Автобус идет через Краснодар. Отправление с городского автовокзала в 20:57. Приезд в 8:45 на следующий день.  Стоимость билета от Анапы до Луганска — 1,9 тыс. рублей, от Краснодара до Луганска — 1,6 тыс. рублей.

Из Новороссийска в Луганск. Доехать в ЛНР можно из Новороссийска. С автовокзала автобус отходит в 18:20 и едет до Луганска больше 14 часов, приезд в 8:30 следующего дня, стоимость билета 1,7 тыс. рублей.

Из Краснодара в Горловку. 10 июня Министерство транспорта республики ДНР запустило еще один рейсовый автобус по маршруту Горловка — Краснодар.

«В целях обеспечения потребности населения в перевозках и повышения качества обслуживания пассажиров Министерством транспорта с 10 июня открыт новый регулярный международный автобусный маршрут «Горловка (АС) (ДНР) — Краснодар (АВ Краснодар-1) (РФ)», — говорится в официальном сообщении.

Автобус идёт по маршруту через день. Отправляется из Горловки в 18:00, прибывает на автовокзал Краснодара в 7:00 следующего дня. Из Краснодара отправляется в 19:32. Прибывает на следующий день в 7:55. 

В день запуска рейсового маршрута информационное агентство «РИА Новости» сообщило об обстреле одного из районов Горловки, пострадало пять человек. Информация об обстреле города появляется на лентах информагентств почти каждый день.

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Между Горловкой (Донбасс) и Краснодаром запустили рейсовый автобус. Узнали всё про транспортное сообщение с ДНР и ЛНР
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