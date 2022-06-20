В Краснодарском крае будет переменная облачность, возможны дожди

Краснодарский край

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  • © Скриншот сайта Google.com/maps
    © Скриншот сайта Google.com/maps

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 20 июня

В Краснодаре в понедельник 33 °С. Будет облачно и ветер до 2 м/с. По краю переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем 28-33 °С. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный и западный 5-10 м/с.

На Черноморском побережье тоже переменная облачность, преимущественно без осадков, однако местами возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха на участке Анапа-Геленджик 25-32 °С.

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В Краснодарском крае будет переменная облачность, возможны дожди
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