В Краснодарском крае будет переменная облачность, возможны дожди

В Краснодаре в понедельник 33 °С. Будет облачно и ветер до 2 м/с. По краю переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем 28-33 °С. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный и западный 5-10 м/с.

На Черноморском побережье тоже переменная облачность, преимущественно без осадков, однако местами возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха на участке Анапа-Геленджик 25-32 °С.