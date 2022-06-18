Более половины автомобилей на вторичном рынке Кубани имеет скрученный пробег

54% подержанных автомобилей, продаваемых в Краснодарском крае, имеют признаки скрученного пробега — об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследования автомобильного портала «Дром». Стоит отметить, что это меньше, чем в среднем по стране — общероссийский показатель составляет 65%.

Лидером по скрученному пробегу в России является Еврейская автономная область (70%), на противоположном полюсе расположились Москва и Санкт-Петербург (по 45%).

Моделями, с показателями которых недобросовестные продавцы мухлюют особенно часто, названы «Лада Приора», Toyota Camri и Toyota Corolla.

Чаще всего показатели искусственно занижают у автомобилей из самого недорогого сегмента (до 800 тысяч рублей) — в 68% случаев. Им в среднем скручивают по 150 тысяч км пробега.

В категории от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей признаки махинаций с одометром отмечены у 59% автомобилей (в среднем минус 95 тысяч км).

В сегментах 1,5—3 миллиона и 3—5 миллионов шанс нарваться на скрученный пробег одинаков — по 43%. Им в среднем занижают 90 тысяч км и 69 тысяч км соответственно.

Реже всего меняют показатели у автомобилей дороже 5 миллионов рублей: 33% случаев, минус 39 тысяч км в среднем.

К слову, что по итогам мая 2022 года уровень продаж подержанных автомобилей в России сократился на 30%.