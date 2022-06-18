Сегодня в Краснодаре пройдет джаз-фестиваль под открытым небом

Вечером 18 июня в центре Краснодара можно будет бесплатно послушать лучшие муниципальные джаз-бэнды Кубани

Сегодня, 18 июня, с 16 до 22 часов в краснодарском сквере Жукова (напротив краевой администрации) состоится фестиваль «Кубань играет джаз».

Как сообщает пресс-служба мэрии, «на открытой концертной площадке выступят десять лучших джазовых коллективов Краснодарского края». Далее, правда, перечисляется лишь семь ансамблей:

биг-бэнд Георгия Гараняна;

биг-бенд эстрадно-симфонического оркестра Краснодарской филармонии;

джазовый оркестр «Армавир-бенд»;

джаз-квинтет Краснодара;

детский джазовый оркестр «Джем» из Курганинска;

оркестр «Южный город» Дома культуры Центрального округа Краснодара;

джаз-бэнд «Диксиленд» Городского театра Анапы.

— В этом году в честь юбилея фестиваля «Кубань играет джаз» впервые выступит сводный джазовый оркестр Кубани — все наши артисты вместе сыграют известное произведение, — добавляет интриги министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Сводный джазовый оркестр откроет программу фестиваля. А финальным номером программы будет выступление биг-бэнда Георгия Гараняна. Послушать все эти выступления можно будет совершенно бесплатно.

Отметим, что это будет не единственный на сегодня бесплатный концерт в Краснодаре. В 19:00 в Чистяковской роще стартует выступление «Премьер-оркестра» под управлением Даниила Червякова.