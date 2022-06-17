«Новый уровень постиронии». В центре Геленджика на несколько часов установили экспозицию «Найдено в канализации»

15 июня в центре Геленджика открыли стенд с содержимым канализационных труб. Так коммунальщики и власти наглядно объяснили причину засоров и назвали это экологической акцией

Капитальный стенд установили у краеведческого музея в центре набережной курорта. В официальном пресс-релизе «Концессии водоснабжения — Геленджик» написано, что акцию провели совместно с администрацией города и проектом «Чистая страна». Уже через несколько часов фото стенда разошлось по социальным сетям и новостным лентам. Акцию назвали «выставкой фекалий», а также отметили, что находится она возле памятника герою ВОВ Цезарю Куникову.

На стенде был указан район домов-лидеров по сбросам мусора в систему канализации города. Отметили пользователи соцсетей под публикацией «ВКонтакте»и сам масштаб акции.

«Это какой-то новый уровень пост-иронии от властей Геленджика», — написал пользователь Oleg Kirilov.

В администрации Геленджика корреспонденту Юга.ру ответили, что выставку убрали в тот же день. Простояла она всего несколько часов. По словам сотрудника пресс-службы, так и было запланировано. При этом памятник Цезарю Куникову находится совсем в другой части города, до него несколько километров.