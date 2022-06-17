«Новый уровень постиронии». В центре Геленджика на несколько часов установили экспозицию «Найдено в канализации»

Краснодарский край

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  • Геленджик через Краснодар © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    Геленджик через Краснодар © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

15 июня в центре Геленджика открыли стенд с содержимым канализационных труб. Так коммунальщики и власти наглядно объяснили причину засоров и назвали это экологической акцией

Капитальный стенд установили у краеведческого музея в центре набережной курорта. В официальном пресс-релизе «Концессии водоснабжения — Геленджик» написано, что акцию провели совместно с администрацией города и проектом «Чистая страна». Уже через несколько часов фото стенда разошлось по социальным сетям и новостным лентам. Акцию назвали «выставкой фекалий», а также отметили, что находится она возле памятника герою ВОВ Цезарю Куникову.

На стенде был указан район домов-лидеров по сбросам мусора в систему канализации города. Отметили пользователи соцсетей под публикацией «ВКонтакте»и сам масштаб акции.

«Это какой-то новый уровень пост-иронии от властей Геленджика»— написал пользователь Oleg Kirilov.

В администрации Геленджика корреспонденту Юга.ру ответили, что выставку убрали в тот же день. Простояла она всего несколько часов. По словам сотрудника пресс-службы, так и было запланировано. При этом памятник Цезарю Куникову находится совсем в другой части города, до него несколько километров.

  • © Скриншот с сайта Google Maps https://www.google.com/maps
    © Скриншот с сайта Google Maps https://www.google.com/maps

В администрации Геленджика особо подчеркнули, что никаких фекалий на выставке не было, только тряпки, ткань, пара жестяных банок — всё, что выбрасывают в канализацию жители.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае и Крыму запустят пилотный проект по очистке канализации

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«Новый уровень постиронии». В центре Геленджика на несколько часов установили экспозицию «Найдено в канализации»
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