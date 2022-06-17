Ростовская АЭС выпустит в реку Дон более 34 тысяч мальков стерляди

Молодь стерляди выпустят в реку Дон этим летом в рамках программы зарыбления водоемов Ростовской области, в которой Ростовская АЭС участвует с 2015 года

Начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская рассказала, что этим летом в рамках программы зарыбления водоемов компания выпустит в реку Дон более 34 тысяч мальков стерляди. На презентации отчета об экологической безопасности предприятия за 2021 год она также сообщила о затратах на природоохранные мероприятия.

Ольга Горская начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС

«Затраты на текущий и капитальный ремонт основных производственных фондов природоохранного назначения, в том числе на оплату услуг природоохранного назначения, выполнение мероприятий по обеспечению экологической безопасности, за последние 5 лет выросли на 70% и за отчетный год составили 285,3 млн рублей. Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды в 2021 году, составили 240,3 млн рублей», — отметила Ольга Горская.

Всего на выполнение комплекса природоохранных мероприятий в прошлом году Ростовская АЭС выделила 809,3 млн рублей — на 23% больше, чем в 2020 году.

В 2021 году компания модернизировала все установки экологического и радиационного контроля — теперь вместо периодического замера параметров данные обновляются в режиме реального времени.