Ростовская АЭС выпустит в реку Дон более 34 тысяч мальков стерляди

Партнерский Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Молодь стерляди выпустят в реку Дон этим летом в рамках программы зарыбления водоемов Ростовской области, в которой Ростовская АЭС участвует с 2015 года

Начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская рассказала, что этим летом в рамках программы зарыбления водоемов компания выпустит в реку Дон более 34 тысяч мальков стерляди. На презентации отчета об экологической безопасности предприятия за 2021 год она также сообщила о затратах на природоохранные мероприятия.

Ольга Горская

Ольга Горская

начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС

«Затраты на текущий и капитальный ремонт основных производственных фондов природоохранного назначения, в том числе на оплату услуг природоохранного назначения, выполнение мероприятий по обеспечению экологической безопасности, за последние 5 лет выросли на 70% и за отчетный год составили 285,3 млн рублей. Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды в 2021 году, составили 240,3 млн рублей», — отметила Ольга Горская.

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Всего на выполнение комплекса природоохранных мероприятий в прошлом году Ростовская АЭС выделила 809,3 млн рублей — на 23% больше, чем в 2020 году.

В 2021 году компания модернизировала все установки экологического и радиационного контроля — теперь вместо периодического замера параметров данные обновляются в режиме реального времени.

Как писали ранее Юга.ру, социологи изучили отношение жителей Ростовской области к атомной станции в Волгодонске и выяснили, что более 72% респондентов поддерживают развитие атомной энергетики в регионе.

Промышленность Ростов-на-Дону Экология Энергетика

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