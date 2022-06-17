Выходные в Краснодарском крае будут дождливыми. При этом во многих районах сохраняется опасность пожаров

18-19 июня на Кубани будут облачными и дождливыми, но теплыми

Как обещают синоптики, в Краснодаре в субботу будет ясно. Ветер северо-западный 1 м/с. Температура воздуха днем 29 °С, ночью 14 °С. В воскресенье будут северный ветер 2 м/с и дождь. Днем воздух прогреется до 31 °С.

В крае переменная облачность. 18 июня местами в юго-восточных предгорных районах и горах, а также утром и днем 19 июня кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха днем 24-29 °С, ночью 13-18 °С.

На Черноморском побережье также переменная облачность. Утром в субботу и вечером в воскресенье кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный с переходом днем на юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Днем воздух прогреется до 25-30 °С.

На территории Краснодарского края продолжает действовать высокая пожароопасность. Четвертый класс сотрудники МЧС установили в Темрюкском, Щербиновском, Ейском, Приморско-Ахтарском и Туапсинском районах, а также в Анапе, Новороссийске и Геленджике. Пятый класс пожароопасности в Каневском, Белоглинском, Новопокровском и Отрадненском районах.

Жителей и гостей Кубани призывают быть предельно осторожными с источниками открытого огня. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.