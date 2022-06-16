В Краснодаре в парке бесплатно выступит камерный «Премьер-оркестр»

В краснодарском парке «Чистяковская роща» 18 июня состоится бесплатный концерт под открытым небом камерного «Премьер-оркестра»

Коллектив под руководством лауреата международных конкурсов Даниила Червякова исполнит как известные и полюбившиеся слушателям произведения, так и новинки репертуара. Прозвучит музыка Вивальди, Моцарта, Штрауса, Чайковского, Комитаса, Брамса, Бреговича, Мендельсона, Рахманинова, Пьяццолла, Мартина и других композиторов. Начало в 19:00.

«Такие летние творческие акции стали доброй традицией культурной жизни города. Это прекрасная возможность разнообразить досуг, приобщиться к шедеврам мировой и русской классической музыки», — считает начальник городского управления культуры Ирина Удовицкая.

Летние концерты под открытым небом проходят в Краснодаре с 2010 года. Перед жителями и гостями города выступали ансамбль «Благовест» и коллективы творческого объединения «Премьера».