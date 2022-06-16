Летчиков, посадивших в Анапе самолёт с горящим двигателем, наградили орденами Мужества спустя 26 лет

23 августа 1996 года самолет Ту-134 (на тот момент борт принадлежал «Башкирским авиалиниям») вылетал из Анапы в Уфу. Во время взлета Ту-134, на борту которого находилось 60 пассажиров, столкнулся со стаей птиц. Одна из них попала в двигатель, обломки которого упали в поле и подожгли траву около аэропорта. Пилоты приняли решение выработать топливо, для этого они почти 20 минут летали вокруг аэропорта, и посадить самолет, что в итоге удалось сделать без жертв. Весь полет продлился 18 минут, пассажиры до самого конца не знали, что самолет летел с одним двигателем.

После случившегося эту историю не стали афишировать. В аэропорту задержку рейса из-за аварийной посадки объяснили «техническими причинами». Руководство авиакомпании тоже поспешило скорее замять ситуацию и особо не распространялось на этот счет. За проявленное мужество, сохранение жизни людей и техники членов экипажа отметили благодарностью, о чем есть запись в трудовой книжке, и премией в районе 100 рублей, говорится в материале издания «Башинформ», который посвящен тем событиям.