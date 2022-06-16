На набережной Кубани опять провалился тротуар. Спросили у мэрии Краснодара, в чем дело
Полгода назад на Кубанской набережной чинили большую яму, которую краснодарец сравнил с «Игрой в кальмара» на выживание. Теперь пострадала пешеходная зона в парке 30-летия Победы
В июне журналистка Юга.ру увидела провалы в пешеходной зоне парка 30-летия Победы. Сразу в нескольких местах нет плитки, а поверхность тротуара искривляется.
Напомним, в декабре 2021 года краснодарец заметил глубокие провалы во время пробежки по Кубанской набережной. Мужчина не растерялся: распространил видео с ямой в интернете, а вокруг мелом нарисовал предупредительные знаки и даже оградил опасный участок урной. Тогда специалисты разобрали плитку, заменили часть трубы и забетонировали провал. Точную причину повреждений так и не назвали. Возможно, утечка из трубы размыла грунт, или берегоукрепление оказалось некачественным.
Юга.ру спросили у мэрии Краснодара, знают ли там о свежих дырах в тротуаре вдоль Кубани, почему они появляются, и что в администрации делают для безопасности гуляющих.
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В пресс-службе ведомства сообщили, что деньги на ремонт уже выделили. Сумму, источник средств и вид ремонта не называли.
«Работы выполнят после заключения контракта с подрядной организацией. Начать планируется в июле», — отметили в мэрии.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре собираются строить третью очередь набережной Кубани — в Юбилейном микрорайоне. Реализовать проект, который разработали в 2013 году, планировали за четыре года. В 2019-ом стоимость работ оценили в 6 млрд рублей. Весной Юга.ру показывали, как выглядит пока еще дикий берег. А в середине мая стало известно, что проект берегоукрепления в ЮМР прервали из-за роста цен.