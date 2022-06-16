Полгода назад на Кубанской набережной чинили большую яму, которую краснодарец сравнил с «Игрой в кальмара» на выживание. Теперь пострадала пешеходная зона в парке 30-летия Победы

В июне журналистка Юга.ру увидела провалы в пешеходной зоне парка 30-летия Победы. Сразу в нескольких местах нет плитки, а поверхность тротуара искривляется.

Напомним, в декабре 2021 года краснодарец заметил глубокие провалы во время пробежки по Кубанской набережной. Мужчина не растерялся: распространил видео с ямой в интернете, а вокруг мелом нарисовал предупредительные знаки и даже оградил опасный участок урной. Тогда специалисты разобрали плитку, заменили часть трубы и забетонировали провал. Точную причину повреждений так и не назвали. Возможно, утечка из трубы размыла грунт, или берегоукрепление оказалось некачественным.

Юга.ру спросили у мэрии Краснодара, знают ли там о свежих дырах в тротуаре вдоль Кубани, почему они появляются, и что в администрации делают для безопасности гуляющих.