В селе Туапсинского района из-за сильных дождей затопило дворы и дороги

14 июня в Туапсинском районе прошли сильные дожди. Местные жители сообщают, что местами затопило дворы и дороги

14 июня в телеграм-канале «Краснодарский край» опубликовали видео из Туапсинского района. В посте говорится, что из-за дождей там поднялся уровень воды в реках. Местами затопило дороги.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что вода во дворы и дома не заходила.

В оперативном штабе по Краснодарскому краю пишут, что в районе села Горского Туапсинского района вода после ливня сошла с гор, в результате затопило около десяти огородов и придомовых территорий. Уровень воды не превышал 10 см. По данным оперативного штаба, вода сошла, дома местных жителей не пострадали.