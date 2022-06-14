В селе Туапсинского района из-за сильных дождей затопило дворы и дороги
14 июня в Туапсинском районе прошли сильные дожди. Местные жители сообщают, что местами затопило дворы и дороги
14 июня в телеграм-канале «Краснодарский край» опубликовали видео из Туапсинского района. В посте говорится, что из-за дождей там поднялся уровень воды в реках. Местами затопило дороги.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что вода во дворы и дома не заходила.
В оперативном штабе по Краснодарскому краю пишут, что в районе села Горского Туапсинского района вода после ливня сошла с гор, в результате затопило около десяти огородов и придомовых территорий. Уровень воды не превышал 10 см. По данным оперативного штаба, вода сошла, дома местных жителей не пострадали.
Напомним, летом 2021 года в Краснодарском крае из-за сильных дождей в шести муниципалитетах ввели режим ЧС. Позже прокуратура официально подтвердила гибель восьми человек во время наводнения.
В феврале 2022 года в крае затопило почти 800 дворов, в 254 дома зашла вода. Большая часть затопленных территорий находилась в Славянском районе.