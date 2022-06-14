В селе Туапсинского района из-за сильных дождей затопило дворы и дороги

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 июня в Туапсинском районе прошли сильные дожди. Местные жители сообщают, что местами затопило дворы и дороги

14 июня в телеграм-канале «Краснодарский край» опубликовали видео из Туапсинского района. В посте говорится, что из-за дождей там поднялся уровень воды в реках. Местами затопило дороги.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что вода во дворы и дома не заходила.

В оперативном штабе по Краснодарскому краю пишут, что в районе села Горского Туапсинского района вода после ливня сошла с гор, в результате затопило около десяти огородов и придомовых территорий. Уровень воды не превышал 10 см. По данным оперативного штаба, вода сошла, дома местных жителей не пострадали.

Напомним, летом 2021 года в Краснодарском крае из-за сильных дождей в шести муниципалитетах ввели режим ЧС. Позже прокуратура официально подтвердила гибель восьми человек во время наводнения.

В феврале 2022 года в крае затопило почти 800 дворов, в 254 дома зашла вода. Большая часть затопленных территорий находилась в Славянском районе.

МЧС Погода Туапсинский район

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