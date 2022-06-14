В Краснодаре состоится премьера спектакля «Старший сын»

В Краснодарском театре защитника Отечества 24-25 июня состоится премьера спектакля «Старший сын» по одноименной пьесе Александра Вампилова к 85-летию автора

В центре сюжета — двое молодых людей Бусыгин и Сильва. Они провожают подруг до дома, надеясь на продолжение вечера. Но девушки оставляют их мерзнуть на улице, а парни понимают, что опоздали на последнюю электричку. Герои начинают искать ночлег, но никто им не открывает. Их пускает только Сарафанов. Сильва неожиданно сообщает ему, что Бусыгин — его сын. Когда утром гости собираются уезжать, Бусыгин, чувствуя себя обманщиком, решает остаться.

В постановочную группу вошли режиссер Александр Николаев, сценограф Татьяна Баранова, костюмер Олеся Смахтина. За музыкальное оформление отвечает Валентин Демин, за свет — Сергей Валяев и Алексей Савинов.

В постановке заняты актеры Владимир Лаппо, Данил Завьялов, Денис Федосов, Геннадий Николенко, Оксана Шевелева, Виктория Маркина.

Премьерные показы пройдут 24 июня в 18:30 и 25 июня в 17:00. Стоимость билетов 400 рублей. Возрастное ограничение 12+.