На Кубани снова пройдут небольшие дожди

Синоптики рассказали, что 14 июня в некоторых районах Краснодарского края пройдут дожди

В Краснодаре 14 июня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит 29-31 °С.

В атмосфере края сохраняются циклонические процессы. Они будут генерировать очаги мощных облаков, вечером местами пройдут дожди. Местами осадки ожидаются с грозой. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем 26-31 °С, в горах 22-27 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, ночью и утром преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха днем составит 24-29 °С. Температура воды в Черном море составляет 20-22 °С. Самая теплая вода в Геленджике — там температура достигла 24 °С.