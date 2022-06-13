Макару из Краснодара нужно более 200 тыс. рублей на лечение. Вы можете помочь

Краснодарский край

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  • Макар Божко © Фото из архива семьи
    Макар Божко © Фото из архива семьи

У полуторагодовалого мальчика ДЦП, Русфонд открыл сбор на реабилитацию в московском Институте медтехнологий

В первые дни жизни Макара врачи предлагали маме отказаться от ребёнка. Роды затянулись на двое суток, когда малыш появился на свет, он не задышал. 

Целый месяц мальчик провёл в реанимации. Там у него начались судорожные приступы, которые с трудом купировали лекарствами. Макару поставили диагноз ДЦП.

Сейчас Макару 1,5 года. Он умеет переворачиваться, держать в руках игрушки, сидеть, если есть поддержка, и, что особенно радует маму, улыбаться.

Врачи говорят, что главная цель теперь — научиться держать голову. Тогда реабилитация пойдёт быстрее. Помочь ребёнку могут в московском Институте медтехнологий.

Оплатить лечение Анастасия, которая в одиночку воспитывает сына, не в силах. Стоимость курса — 201 070 рублей.

Как помочь Макару?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Макар Божко)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Макар Божко);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Макар Божко;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney (В выпадающемсписке выберите Макар Божко);

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Дети Дети с инвалидностью Русфонд

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