В Краснодаре снова покажут «Кино нашего двора»

Краснодарский край

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  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

12 июня на улицах Краснодара возобновят бесплатные кинопоказы

12 июня в Краснодаре запускают новый сезон проекта «Кино нашего двора». 

Первый фильм покажут в 19:30 рядом с бывшим кинотеатром «Болгария» на Ставропольской, 236 А.  

В этот раз программа почти полностью состоит из отечественных фильмов, но их список пока не огласили. В 2022 году на улицах города планируют провести 16 кинопоказов. 

Проект «Кино нашего двора» действует в Краснодаре с 2010 года. Последний сезон перед пандемией коронавируса провели весной-осенью 2019 года.

Что еще можно посмотреть в Краснодаре, ищите в афише Юга.ру.

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