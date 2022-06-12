В Краснодаре снова покажут «Кино нашего двора»

12 июня в Краснодаре запускают новый сезон проекта «Кино нашего двора».

Первый фильм покажут в 19:30 рядом с бывшим кинотеатром «Болгария» на Ставропольской, 236 А.

В этот раз программа почти полностью состоит из отечественных фильмов, но их список пока не огласили. В 2022 году на улицах города планируют провести 16 кинопоказов.

Проект «Кино нашего двора» действует в Краснодаре с 2010 года. Последний сезон перед пандемией коронавируса провели весной-осенью 2019 года.

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