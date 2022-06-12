Краснодарский активист и наблюдатель ушел из избирательной комиссии
В Краснодаре Виталий Немцев вышел из состава территориальной избирательной комиссии
11 июня краснодарский активист Виталий Немцев рассказал, что сложил полномочия члена территориальной избирательной комиссии (ТИК) «Западная» с правом решающего голоса. Немцев поддерживает проект «Умное наблюдение», в котором обучают наблюдателей для выборов, и борется за честные голосования.
Напомним, накануне выборов в Госдуму в 2021 году Немцева оштрафовали за баннер о наборе наблюдателей, потому что решили, что «реклама» нарушает принципы городского благоустройства. 24 февраля 2022 года активиста задержали.
24 марта активист сообщил, что его пригласили в Абинск, чтобы дать показания о возможной фальсификации выборов в станице Федоровской, но вместо этого составили два протокола по ст. 5.69 КоАП (вмешательство в работу избирательной комиссии или создание помех участникам голосования). Весной жители Федоровского сельского поселения голосовали за нового главу. Немцев наблюдал за выборами, подавал жалобы и заявления в связи с нарушениями. Абинский суд признал активиста виновным и назначил два штрафа по пять тысяч рублей.
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Первые апелляции не изменили мнение судов. Согласно ст. 29 Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», без оправдательного постановления входить в состав комиссии Немцев не может.
«Сгореть и возродиться из пепла! Написал заявление, так как понимал, что кубаносудие ничего не изменит в апелляции, а кандидатура на замену была. Недолго меня выдерживала избирательная система края, но это и не удивительно. Контролировать выборы я не перестану — статусов хватает», — поделился Немцев в своем телеграм-канале.
Юга.ру попытались связаться с активистом, чтобы узнать о планах на будущие выборы и кандидате, который занял его место в ТИК. Немцев еще не ответил.
Как писали Юга.ру, ранее в Краснодарском крае уже судили наблюдателей. Например, Дениса Ночёвку оштрафовали за неповиновение полиции, потому что «он стоял, а должен был присесть». Как прошла ночь после думских выборов (со штурмом избирательного участка), читайте здесь. За месяц до голосования, которое коснулось всех россиян, в стране признали иноагентом движение «Голос» — журналисты разбирались, что это значит.
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