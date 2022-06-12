Краснодарский активист и наблюдатель ушел из избирательной комиссии

11 июня краснодарский активист Виталий Немцев рассказал, что сложил полномочия члена территориальной избирательной комиссии (ТИК) «Западная» с правом решающего голоса. Немцев поддерживает проект «Умное наблюдение», в котором обучают наблюдателей для выборов, и борется за честные голосования.

Напомним, накануне выборов в Госдуму в 2021 году Немцева оштрафовали за баннер о наборе наблюдателей, потому что решили, что «реклама» нарушает принципы городского благоустройства. 24 февраля 2022 года активиста задержали.

24 марта активист сообщил, что его пригласили в Абинск, чтобы дать показания о возможной фальсификации выборов в станице Федоровской, но вместо этого составили два протокола по ст. 5.69 КоАП (вмешательство в работу избирательной комиссии или создание помех участникам голосования). Весной жители Федоровского сельского поселения голосовали за нового главу. Немцев наблюдал за выборами, подавал жалобы и заявления в связи с нарушениями. Абинский суд признал активиста виновным и назначил два штрафа по пять тысяч рублей.