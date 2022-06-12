В Краснодаре собрали рекордный флаг из 50 тыс. живых цветов

В мэрии Краснодара рассказали, что флаг России из 50 тыс. роз внесли в национальный реестр рекордов

В Краснодаре отмечают День России: устраивают автопробеги и праздничные концерты, поднимают знамена, готовятся к салюту. На какие мероприятия еще можно успеть, читайте здесь .

Флаг не будут разбирать только один день, поэтому поторопиться увидеть его стоит до конца воскресенья.

Утром 12 июня на Театральной площади составили государственный флаг из живых цветов. Для триколора размером 30 кв. метров использовали 50 тыс. роз.

В администрации города рассказали, что цветочный флаг признали самым большим в мире и внесли в «Реестр рекордов России» (пока на сайте пустует страница с рекордом). Успех зафиксировали сотрудники «Интеррекорда». В архиве агентства есть самая большая порция сырников в Подмосковье, рекордное количество участников «Бессмертного полка» и шоколад, названный именем реального мальчика.

Цветы вырастили в кубанском питомнике и доставили в 700 контейнерах. Проектом занимались Университет профобразования при поддержке мэрии и депутат городской Думы Марианна Крылова. Композицию создали руками сотни флористов и тысячи местных жителей, включая главу Краснодара Андрея Алексеенко и председателя гордумы Веру Галушко. Руководил процессом флорист-дизайнер Иван Базин.