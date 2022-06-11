В Краснодаре 12 июня временно изменят два автобусных маршрута

Автобусы № 2Е и № 45 изменят путь движения из-за мероприятий в честь Дня России в Краснодаре

В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что в центре города для проведения мероприятий в честь Дня России ограничат движение транспорта. С вечера 11 июня там уберут припаркованные автомобили. Речь идет об улицах:

Из проведения мероприятий временно изменятся два троллейбусных маршрута. Автобусы № 2Е поедут в прямом и обратном направлениях от Дзержинского по улицам Красной, Северной, Октябрьской, Мира.

Автобусы маршрута № 45 в прямом направлении поедут от вокзала по улицам Мира, Красноармейской, Длинной, Янковского, Северной и далее по маршруту. При этом в обратном направлении — на вокзал — путь следования останется прежним.