В парке «Краснодар» пройдет арт-встреча «Фрида Кало. Мученица феминизма»
В парке «Краснодар» в формате пленера 11 июня пройдет арт-встреча «Фрида Кало. Мученица феминизма», посвященная творчеству известной мексиканской художницы
По словам организатора встречи, многие факты из жизни Фриды Кало могут показаться слишком традиционными и подчиненными ценностям патриархата, поэтому долго не было желания подступиться к творчеству Кало из-за ее «попсовости».
«Но все ее творчество, ее страстный, пропитанный болью танец с жизнью является одним из самых вдохновляющих в мировой культуре. Фрида первая так честно обнажает душу и тело женщины. В ее работах переплетены любовь, болезни, исследование своего места в искусстве, в жизни своей и мужа, поиск гендерной идентичности», — считает Оксана Аулова, владелица городского медиа «Огонь».
Чтобы понять символизм ее работ и детали, участники, используя коллаж, ручки, карандаши и масляную пастель, под руководством Анастасии Харченко создадут рисунки-подсказки.
Начало в 17:00, стоимость 900 рублей. Запись в телеграм.