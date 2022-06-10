В парке «Краснодар» пройдет арт-встреча «Фрида Кало. Мученица феминизма»

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

В парке «Краснодар» в формате пленера 11 июня пройдет арт-встреча «Фрида Кало. Мученица феминизма», посвященная творчеству известной мексиканской художницы

По словам организатора встречи, многие факты из жизни Фриды Кало могут показаться слишком традиционными и подчиненными ценностям патриархата, поэтому долго не было желания подступиться к творчеству Кало из-за ее «попсовости».

«Но все ее творчество, ее страстный, пропитанный болью танец с жизнью является одним из самых вдохновляющих в мировой культуре. Фрида первая так честно обнажает душу и тело женщины. В ее работах переплетены любовь, болезни, исследование своего места в искусстве, в жизни своей и мужа, поиск гендерной идентичности», — считает Оксана Аулова, владелица городского медиа «Огонь». 

Чтобы понять символизм ее работ и детали, участники, используя коллаж, ручки, карандаши и масляную пастель, под руководством Анастасии Харченко создадут рисунки-подсказки.

Начало в 17:00, стоимость 900 рублей. Запись в телеграм.

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В парке «Краснодар» пройдет арт-встреча «Фрида Кало. Мученица феминизма»
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