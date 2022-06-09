На курорте «Роза Хутор» пройдет снежный праздник — Hot Snow Battle

12 июня лыжники и сноубордисты смогут вновь ненадолго вернуться в зиму. Курорт «Роза Хутор» предоставит им возможность сразиться на Hot Snow Battle и показать свое умение кататься и выполнять различные трюки в состязаниях по джиббингу (скольжение и передвижение по специально подготовленным фигурам из металла, дерева или пластика, или по элементам городской архитектуры). Для этого около ратуши, на главной площади курорта, возведут снежную гору.

«Для создания фигур, на которой лыжники и сноубордисты будут демонстрировать трюки, понадобится привезти два КАМАЗа снега. Его доставят с верхней отметки курорта, с высоты 2320 метров над уровнем моря. Несмотря на то, что сезон катания в этом году завершился в конце апреля, многие уже соскучились по снежным склонам. Поэтому мы решили их порадовать, дав возможность покататься и летом», — рассказали организаторы Hot Snow Battle.