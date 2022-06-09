На курорте «Роза Хутор» пройдет снежный праздник — Hot Snow Battle
В День России на главной площади курорта «Роза Хутор» построят настоящую снежную гору и проведут соревнования по лыжам и сноуборду
12 июня лыжники и сноубордисты смогут вновь ненадолго вернуться в зиму. Курорт «Роза Хутор» предоставит им возможность сразиться на Hot Snow Battle и показать свое умение кататься и выполнять различные трюки в состязаниях по джиббингу (скольжение и передвижение по специально подготовленным фигурам из металла, дерева или пластика, или по элементам городской архитектуры). Для этого около ратуши, на главной площади курорта, возведут снежную гору.
«Для создания фигур, на которой лыжники и сноубордисты будут демонстрировать трюки, понадобится привезти два КАМАЗа снега. Его доставят с верхней отметки курорта, с высоты 2320 метров над уровнем моря. Несмотря на то, что сезон катания в этом году завершился в конце апреля, многие уже соскучились по снежным склонам. Поэтому мы решили их порадовать, дав возможность покататься и летом», — рассказали организаторы Hot Snow Battle.
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Соревнования пройдут в три этапа: квалификация, финал и отдельный конкурс на лучший трюк. Победители получат призы от курорта и партнеров мероприятия, сообщила пресс-служба курорта.
Принять участие в состязаниях смогут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться, оформить страховку и иметь при себе горные лыжи или сноуборд. Для безопасности вся площадка под снегом будет укрыта мягкими матами.
На площадке можно будет попробовать силы в слэклайне — хождению по стропе, — и почувствовать себя настоящим эквилибристом. Гостей праздника также ждут выступления кавер-группы и захватывающее велотриал-шоу. Открыть праздничную площадку собираются 12 июня в 13:30.
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