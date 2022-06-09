Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 9 июня

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 9 июня

В центре событий детективного триллера «Пропавшая» (16+) оказывается Уилл Спэнн, который везет свою жену, с которой собирается разводиться, домой к её родителям. Во время остановки на заправке супруга исчезает. Уилл обращается в полицию, все отправляются на поиски женщины. Однако со временем подозрение падает на него самого. США

Режиссер Брайан Гудман

Мультфильм «Кощей. Похититель невест» (6+) рассказывает о вечно молодом и всегда одетом с иголочки злодее, который вот уже триста лет не может найти себе невесту. Разного рода ухаживания — запугивания, похищения, превращение в лягушек — так и не помогли принцу тьмы. Тем временем богатырша Варвара отбивается от женихов, позарившихся на её приданое. Россия

Режиссер Роман Артемьев

Главный герой хоррора «Одержимые» (18+) — Джейкоб Чендлер, который после автомобильной аварии обнаружил в себе способности экзорциста. При помощи племянника Лиама он начинает исполнять ритуалы очищения — изгнания демонов. Вскоре оба начинают замечать, что одержимых в городе становится всё больше и больше. Австралия

Режиссер Крис Сан

Драматический триллер «Одна» (12+) основан на реальных событиях, произошедших с Ларисой Савицкой. 24 августа 1981 года она вместе с мужем Владимиром отправилась на самолете в Благовещенск. За 30 минут до посадки гражданский борт АН-24 столкнулся с другим самолетом и развалился на куски на высоте более 5 километров над землей. Ларисе удалось выжить, она очнулась посреди обломков в непроходимой тайге. Россия

Режиссер Дмитрий Суворов

Главный герой комедии «Молодой человек» (16+) Ваня Ревзин к своим 30 годам оказался практически на дне социальной жизни — жена ушла к другому, с работы уволили, ипотека за крохотную студию на много лет. В момент отчаяния он узнает, что его одноклассник Коля стал успешным бизнесменом и объявил конкурс для старшеклассников с многомиллионным призовым фондом. Ваня решается на аферу: сбривает бороду, подделывает документы и едет на соревнование. Россия

Режиссер Александр Фомин

Документальный фильм «Эннио. Маэстро» (12+) рассказывает об известном на весь мир итальянском композиторе Эннио Морриконе. Он написал музыкальное сопровождение к лентам «Омерзительная восьмерка», «Бесславные ублюдки», «Малена», «Призрак Оперы», «Легенда о пианисте», «Неприкасаемые», «Однажды в Америке» и многих других. В фильме о нём рассказывают режиссеры, в чьих фильмах звучала его музыка, — Квентин Тарантино, Клинт Иствуд, Оливер Стоун, Терренс Малик и коллега-композитор Ханс Циммер. Италия, Бельгия, Нидерланды, Япония, Китай, Германия

Режиссер Джузеппе Торнаторе

Главная героиня драмы «Американская «мечта» (18+) Никки страдает от различных зависимостей и постоянно ссорится с бойфрендом. Со своей пятилетней дочкой Литтл она обитает в ветхом самодельном доме в заброшенном туннеле метро вместе с другими бездомными. Отец девочки Джон добивается того, чтобы по приказу властей мать и дочь покинули свое подземное жилище. США

Режиссеры Логан Джордж, Селин Хелд

Документалистика «Голоса Арктики» (6+) рассказывает о масштабном кинопутешествии за полярный круг. Денис Симачев отправляется на поиски уникальных музыкальных напевов. Фильм состоит из трех самостоятельных новелл. Россия

Режиссер Иван Вдовин