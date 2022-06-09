«Курорт Красная Поляна» планирует создать собственный бренд отелей после ухода Marriott из России

Напомним, 3 июня сеть отелей Marriott сообщила, что приостанавливает работу в России. Такое решение компания приняла из-за спецоперации в Украине. На Кубани отели сети есть в Краснодаре и в Красной Поляне (Сочи). Отель в краевой столице работает в штатном режиме и больше не является частью компании.

На Красной Поляне после ухода Marriott планируют запустить собственный бренд отелей, сообщили в пресс-службе курорта. Кроме того, курорт перешел к самостоятельному управлению отелями еще в 2019 году. Сейчас «Marriott Красная Поляна Сочи» и «Кортъярд Marriott Сочи Красная Поляна» работают в обычном режиме.

Все подтвержденные бронирования остаются действительны. Резервировать номера можно через собственную систему бронирования курорта kpresort.ru или через их партнеров: агрегаторы online-бронирования, туристических операторов и агентства.

«Система управления, которая выстроена за три года, позволяет сохранить стандарты сервиса. Сотрудники отеля проходят обучение и постоянно повышают свою квалификацию», — добавили в пресс-службе.

Отметим, «Marriot Красная Поляна Сочи» в 2021 году вошел в топ-3 среди отелей «Марриотт» в Европе, а отель «Кортъярд Marriot Сочи Красная Поляна» входит в топ-10 среди отелей Courtyard by Marriott и занял 1 место во втором полугодии 2021.

Ранее Юга.ру писали о том, кому в гостиничном бизнесе поможет обнуление ставки НДС с апреля 2022 года.