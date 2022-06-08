В Новокубанске прошел бизнес-форум «Новый кубанский продукт». Рассказываем, как это было

3 июня в Новокубанске прошел третий межмуниципальный бизнес-форум «Новый кубанский продукт» и фестиваль креативных индустрий «Открой креативный Восток Кубани». В мероприятии поучаствовали свыше 1 тыс. 200 человек

«Новый кубанский продукт» — популярный бизнес-форум в Восточном экономическом округе (ВЭО) Краснодарского края, объединяющий более тысячи предпринимателей, самозанятых и физлиц, заинтересованных открыть свое дело.

В 2022 году на площадке собрались более 100 экспертов из Краснодарского края и других городов России и свыше 1 тыс. 200 участников — представителей органов госвласти, отраслевых и экспертных сообществ, крупного бизнеса, предпринимателей и творческой молодежи.

© Фото Александра Мишина, предоставлено пресс-службой администрации Новокубанского района

Форум открыла церемония подписания трехстороннего соглашения между администрацией Новокубанского района, Кубанским государственным технологическим университетом и Краснодарским краевым отделением общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

© Фото Александра Мишина, предоставлено пресс-службой администрации Новокубанского района

На пленарном заседании обсудили креативные индустрии, инновации, повышение производительности труда в развитии бизнеса.

«Я выделяю три тренда креативного развития. Это персонализация, которая в креативных индустриях направлена на создание востребованного продукта. Инструменты, которые мы должны развивать, чтобы наш креативный продукт был востребованным. А также востребованность многих для достижения одной цели», — начал фестиваль вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Главным мероприятием форума стало открытие первого в Новокубанском районе креативного центра для творческих предпринимателей и самозанятых.

© Фото Александра Мишина, предоставлено пресс-службой администрации Новокубанского района

«Мы стараемся дать молодежи все необходимое, чтобы они имели возможность здесь развиваться, реализовать свой потенциал, творчество, навыки и предприимчивость», — поприветствовал участников форума глава Новокубанского района Александр Гомодин.

На 15 локациях форума проходили мастер-классы, круглые столы, семинары, презентационные и выставочные мероприятия, работали консультационные пункты.

© Фото Александра Мишина, предоставлено пресс-службой администрации Новокубанского района

На фестивале креативных индустрий участникам презентовали туристический бренд «Открой Восток Кубани». Они обсудили креативные и инновационные проекты для структурной трансформации местной экономики, профессии будущего для формирования креативного сообщества, инструменты финансирования и продвижения проектов, а также развитие внутреннего туризма ВЭО.

На площадках форума впервые на Кубани прошла выставка современных NFT-художников, которые представили свои работы на выставке, рассказали про вселенную виртуальных картин и о том, как заработать на этом. А также состоялась презентация единственной в нашей стране созданной метавселенной для цифровых художников и дизайнеров. Для самозанятых на площадке открытого микрофона выступали моушн-дизайнеры, PR-специалисты и деятели искусства.

© Фото Александра Мишина, предоставлено пресс-службой администрации Новокубанского района