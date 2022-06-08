В Новокубанске прошел бизнес-форум «Новый кубанский продукт». Рассказываем, как это было
3 июня в Новокубанске прошел третий межмуниципальный бизнес-форум «Новый кубанский продукт» и фестиваль креативных индустрий «Открой креативный Восток Кубани». В мероприятии поучаствовали свыше 1 тыс. 200 человек
«Новый кубанский продукт» — популярный бизнес-форум в Восточном экономическом округе (ВЭО) Краснодарского края, объединяющий более тысячи предпринимателей, самозанятых и физлиц, заинтересованных открыть свое дело.
В 2022 году на площадке собрались более 100 экспертов из Краснодарского края и других городов России и свыше 1 тыс. 200 участников — представителей органов госвласти, отраслевых и экспертных сообществ, крупного бизнеса, предпринимателей и творческой молодежи.
Форум открыла церемония подписания трехстороннего соглашения между администрацией Новокубанского района, Кубанским государственным технологическим университетом и Краснодарским краевым отделением общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
О первых двух форумах в Новокубанске:
На пленарном заседании обсудили креативные индустрии, инновации, повышение производительности труда в развитии бизнеса.
«Я выделяю три тренда креативного развития. Это персонализация, которая в креативных индустриях направлена на создание востребованного продукта. Инструменты, которые мы должны развивать, чтобы наш креативный продукт был востребованным. А также востребованность многих для достижения одной цели», — начал фестиваль вице-губернатор Кубани Александр Руппель.
Главным мероприятием форума стало открытие первого в Новокубанском районе креативного центра для творческих предпринимателей и самозанятых.
«Мы стараемся дать молодежи все необходимое, чтобы они имели возможность здесь развиваться, реализовать свой потенциал, творчество, навыки и предприимчивость», — поприветствовал участников форума глава Новокубанского района Александр Гомодин.
На 15 локациях форума проходили мастер-классы, круглые столы, семинары, презентационные и выставочные мероприятия, работали консультационные пункты.
На фестивале креативных индустрий участникам презентовали туристический бренд «Открой Восток Кубани». Они обсудили креативные и инновационные проекты для структурной трансформации местной экономики, профессии будущего для формирования креативного сообщества, инструменты финансирования и продвижения проектов, а также развитие внутреннего туризма ВЭО.
На площадках форума впервые на Кубани прошла выставка современных NFT-художников, которые представили свои работы на выставке, рассказали про вселенную виртуальных картин и о том, как заработать на этом. А также состоялась презентация единственной в нашей стране созданной метавселенной для цифровых художников и дизайнеров. Для самозанятых на площадке открытого микрофона выступали моушн-дизайнеры, PR-специалисты и деятели искусства.
Проект реализован с использованием средств гранта Президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.