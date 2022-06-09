В Краснодаре в кино покажут фильм «Виридиана» 1961 года

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Виридиана», реж. Луис Бунюэль, 1961 год © Скриншот видео с YouTube-канала «Иноекино», www.youtube.com/user/inoekino
    Кадр из фильма «Виридиана», реж. Луис Бунюэль, 1961 год © Скриншот видео с YouTube-канала «Иноекино», www.youtube.com/user/inoekino

В краснодарском кинотеатре «Формула кино OZ» с 9 июня будут показывать фильм «Виридиана» 1961 года

Провокационную драму сюрреалиста Луиса Бунюэля по роману Бенито Переса Гальдоса «Альма» выпускает в прокат компания «Иноекино». Лента получила главный приз Каннского кинофестиваля — Золотую пальмовую ветвь. Однако премьера обернулась скандалом. Из-за того, что фильм поднимает запретные для франкистской Испании темы инцеста, суицида, насилия над женщиной, святотатства и шведской семьи, его запретили к показу в стране на 16 лет.

Главная героиня Виридиана — молодая послушница, которая готовится стать монахиней. За несколько дней до пострига она едет в гости к дяде дону Хайме, который многие годы ее содержал. Мужчина стал затворником после того, как в первую брачную ночь умерла его жена. Виридиана очень похожа на покойную супругу, и Хайме решает сделать возвращение девушки в монастырь невозможным.

Все сеансы пройдут на испанском языке с русскими субтитрами. Билеты в продаже. Возрастное ограничение 16+.

Как писали Юга.ру, в краснодарских кинотеатрах сети «Монитор» и «Формула кино» с 9 июня будут показывать немецкий фильм «Достучаться до небес» 1997 года. Повторный прокат приурочен к 25-летию культовой трагикомедии Томаса Яна.

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