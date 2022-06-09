В Краснодаре в кино покажут фильм «Виридиана» 1961 года

В краснодарском кинотеатре «Формула кино OZ» с 9 июня будут показывать фильм «Виридиана» 1961 года

Провокационную драму сюрреалиста Луиса Бунюэля по роману Бенито Переса Гальдоса «Альма» выпускает в прокат компания «Иноекино». Лента получила главный приз Каннского кинофестиваля — Золотую пальмовую ветвь. Однако премьера обернулась скандалом. Из-за того, что фильм поднимает запретные для франкистской Испании темы инцеста, суицида, насилия над женщиной, святотатства и шведской семьи, его запретили к показу в стране на 16 лет.

Главная героиня Виридиана — молодая послушница, которая готовится стать монахиней. За несколько дней до пострига она едет в гости к дяде дону Хайме, который многие годы ее содержал. Мужчина стал затворником после того, как в первую брачную ночь умерла его жена. Виридиана очень похожа на покойную супругу, и Хайме решает сделать возвращение девушки в монастырь невозможным.

Все сеансы пройдут на испанском языке с русскими субтитрами. Билеты в продаже. Возрастное ограничение 16+.