В Анапе хотят построить школу на 1550 мест за 750 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото sobima с сайта pixabay.com
    © Фото sobima с сайта pixabay.com

В анапском селе Цибанобалка планируют построить школу на 1550 мест

Школу в анапском селе Цибанобалка хотят построить на улице Садовой. Планируется, что она сможет принять 1550 учеников. Сумма финансирования проекта составит около 750 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Мэр города Василий Швец отметил, что школа очень важна для Приморского округа. Приступить к строительству хотят в 2023 году. Обещают, что проект будет находиться на особом контроле.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре ввели в эксплуатацию самую большую школу в ЮФО. Она находится на улице Конгрессной, ее площадь составляет 31 тыс. кв. метров.

Анапа Строительство Школа

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