В Анапе хотят построить школу на 1550 мест за 750 млн рублей
В анапском селе Цибанобалка планируют построить школу на 1550 мест
Школу в анапском селе Цибанобалка хотят построить на улице Садовой. Планируется, что она сможет принять 1550 учеников. Сумма финансирования проекта составит около 750 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.
Мэр города Василий Швец отметил, что школа очень важна для Приморского округа. Приступить к строительству хотят в 2023 году. Обещают, что проект будет находиться на особом контроле.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре ввели в эксплуатацию самую большую школу в ЮФО. Она находится на улице Конгрессной, ее площадь составляет 31 тыс. кв. метров.
Вчера, 13:21«Несколько палаточек, пустой рынок и непонятно кому поющая девочка на сцене»
Рассказываем, что происходит на первой круглосуточной ярмарке Краснодара
Вчера, 13:11В Краснодаре снова будут отключать электроэнергию
Рассказываем, когда и на каких улицах