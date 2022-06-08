На Кубани ожидаются дожди и высокая температура

В Краснодарском крае 8 июня будет до 29 °С

В Краснодаре 8 июня будет переменная облачность и 27-29 °С. Ветер восточный 5-10 м/с с порывами до 12 м/с.

По краю переменная облачность. Местами в южной половине пройдет кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах до конца суток возможны сильный дождь, гроза, град и ветер 20 м/с. Температура воздуха составит 24-29 °С.

На Черноморском побережье днем будет 23-28 °С. На Азовском столбик термометра поднимется до 24-29 °С.

Синоптики отметили, что 9-10 июня погода не изменится. В дневные часы температура воздуха составит 29 °С, а на Черноморском побережье до 26 °С. В вечерние часы местами в крае ожидаются дожди. На небе сохранится переменная облачность, местами туман. На участке от Анапы до Магри ожидаются порывы ветра 15-17 м/с.