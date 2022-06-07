В Краснодаре снесли кафе и хостел

Краснодарский край

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  • © Скриншот сайта Google.com/maps
    © Скриншот сайта Google.com/maps

На улице Северной в Краснодаре судебные приставы снесли кафе и хостел

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю, демонтированные здания находились на улице Северной, 5. Суд вынес решение о их сносе еще несколько лет назад.

По данным ведомства, собственник дома самовольно пристроил к зданию несколько помещений. Затем он открыл в них кафе и хостел. Суд постановил снести постройки еще несколько лет назад, но владелец дома не выполнил обязательства.

Так приставы решили демонтировать пристройку самостоятельно. Рабочие разбирали конструкцию вручную, так как она примыкает к соседнему дому и расположена почти вплотную к проезжей части.

Как писали Юга.ру, на прошлой неделе в Краснодаре начали сносить часть недостроенной поликлиники, чтобы достроить. Прежняя конструкция не соответствовала требованиям безопасности.

Краснодар Самострой Судебные приставы

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