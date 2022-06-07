В Краснодарском крае будет жарко и дождливо

Синоптики предупредили о дождях на Кубани 7 июня

В Краснодаре утром 7 июня 22 °С и солнечно. Днем воздух прогреется до 28 °С и будет малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный до 11 м/с.

По краю синоптики краснодарского гидрометцентра обещают переменную облачность, местами в южной половине краю дождь с грозой. Ветер восточный 5-19 м/с, при грозе 12-14 м/с. Температура воздуха днем 23-28 °С.

На Черноморском побережье облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Воздух прогреется до 24-29 °С.

Также до конца суток в крае действует штормовое предупреждение. Ожидаются сильные ливни с грозой и градом, скорость порывов ветра достигнет 20 м/с.